Lascaux et la conservation des grottes ornées

En même temps qu'elle était découverte en 194O, la grotte de Lascaux était classée au titre des monuments historiques. C'est dire l'excellence et la fragilité des lieux. Dès 1963, une décision déchirante pour le Ministre de la Culture de l'époque André Malraux est prise : celle de la fermeture de la grotte victime de sa fréquentation touristique. En 1979, intervient l'inscription par l'UNESCO de la grotte et de son environnement. Trente années d'accalmie vont suivre et catastrophe : en 2OO1 apparaissent tâches blanches et brunes... Pourquoi cette rechute bioclimatique ? Depuis 2010, un conseil scientifique en charge de la conservation de la grotte, œuvre sous l’égide d’Yves Coppens. L'ensemble du contexte de la grotte fut pris en compte, de la géomorphologie à la climatologie.

Les contributions que les sciences et les technologies peuvent apporter au patrimoine se multiplient. Elles interviennent désormais dans toutes les phases de la gestion du patrimoine, aussi bien dans l'analyse et le diagnostic pour la restauration et la conservation, que pour sa valorisation et sa compréhension. De l'utilisation des microorganismes aux images de synthèse en trois dimensions, la science et la technologie renouvellent la conservation et la compréhension de notre patrimoine.

J’insiste sur la surprise que nous éprouvons à Lascaux. Cette extraordinaire caverne ne peut cesser de renverser qui la découvre : elle ne cessera jamais de répondre à cette attente de miracle, qui est, dans l’art ou dans la passion, l’aspiration la plus profonde de la vie. George Bataille

Une conférence enregistrée en 2010, dans le cadre du cycle "Sciences et technologies au service du patrimoine".

Muriel Mauriac, conservatrice

Isabelle Pallot-Frossard, directrice du Laboratoire de recherche des monuments historiques.

