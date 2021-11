L'attachement chez le bébé

La théorie de l'attachement expose comment la réponse adéquate aux besoins de l'enfant lui assure plus d'autonomie et lui donne un socle de flexibilité, de confiance en soi et en l'autre, qui contribue à son développement optimal.

Cette conférence présente les principaux concepts qui aident à comprendre l'importance du lien d'attachement entre un bébé et ceux qui l'élèvent. Elle aborde les notions de base de sécurité, d'attachement sécure ou insécure, de transmission transgénérationnelle... Les caractéristiques des soins parentaux y sont décrits ainsi que les facteurs qui peuvent jouer en les facilitant soit en les entravant.

La théorie de l'attachement expose comment la réponse adéquate aux besoins de l'enfant lui assure plus d'autonomie et lui donne un socle de flexibilité, de confiance en soi et en l'autre qui contribue à son développement optimal. Au travers d'applications en crèche, à l'école maternelle ou en pratique clinique, le rôle du professionnel de la petite enfance peut favoriser le processus d'attachement et les soins parentaux adéquats tant dans une perspective de prévention que d'intervention clinique.

Une conférence enregistrée en 2007, dans le cadre du cycle "L'enfance".

Nicole Guédeney, pédopsychiatre, responsable du service de psychiatrie infanto-juvénile à l'Institut Mutualiste Montsouris de Paris, auteure notamment de L'attachement - Un lien vital.