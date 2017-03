Le cerveau peut-il être réparé ?

Les découvertes en neurologie ouvrent la voie à une régénération du cerveau en cas de lésions ou dégénérescence. Les espoirs de guérison sont grands. Même en bonne santé, la tentation est grande d'augmenter ses capacités de mémoire, d'apprentissage, de raisonnement. Avec quels risques ?

Une conférence enregistrée en 2013.

Hervé Chneiweiss, neurobiologiste et neurologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire "Plasticité gliale" au centre de psychiatrie et neuroscience de l'Inserm et Université Paris-Descartes.