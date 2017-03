Homme et femme, pas le même cerveau ? La réponse scientifique est oui, et non. Oui, car le cerveau contrôle toutes les fonctions associées à la reproduction, et non, pour ce qui concerne les fonctions supérieures du cerveau, l’intelligence, le raisonnement… car c’est la diversité qui règne.

“C'est l'observation de la différence des sexes qui est au fondement de toute pensée, aussi bien traditionnelle que scientifique.” Françoise Héritier

Le cerveau a-t-il un sexe ? Cette question est primordiale car on se la pose dès le XIXe siècle, au moment où l’on cherche à prouver une infériorité féminine à travers le dédale de l’organisation cérébrale. Avec l’apparition de la neurologie, les relations entre la taille du cerveau et l’intelligence ont été étudiées. Si le cerveau féminin pèse moins que celui de l’homme, cette conclusion a servi de prétexte à certains scientifiques pour affirmer que les femmes étaient moins intelligentes… Or, le cerveau grâce à ses propriétés de “plasticité” fabrique de nouveaux circuits de neurones en fonction de l’apprentissage et de l’expérience vécue. Cette découverte a ainsi bouleversé les visions passéistes du déterminisme cérébral.

Un débat enregistré en 2015.

Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’institut Pasteur

Françoise Héritier, ethnologue, anthropologue, ancienne directrice d'étude à l'EHESS et professeur émérite au Collège de France.