On peut à la fois aimer le français, sa richesse, sa complexité et son histoire, et avoir confiance dans sa vitalité, sans se complaire dans la nostalgie d’un passé mythique. Avoir l’ambition de se saisir de la langue française est une démarche exigeante, mais c’est une exigence joyeuse.

Qui fait changer la langue française ? À force de le lire et de l’entendre, cela semble admis : la langue française serait en péril. Diverses menaces contribueraient à la dégrader : les argots, les anglicismes, les barbarismes, le langage SMS, le politiquement correct... De fait, défendre la langue est devenu un prétexte facilement recevable pour tempêter contre la société contemporaine (forcément décadente). Mais qu’est-ce donc qu’aimer la langue française ? C’est passer du temps à lire, parler, écrire et surtout s’interroger : sur la langue, mais aussi sur les discours qui la concernent et sur ceux qui sont tenus en son nom. Le français n’est pas figé, il a une histoire, qui continue à s’écrire. Si la langue est un dispositif de maintien de l’ordre social, elle est aussi une construction politique qu’il est possible de se réapproprier.

La langue française est ma patrie. Albert Camus

Entrons dans l’histoire sociopolitique du français et dans les débats citoyens qui y ont trait ! Ce sera l’occasion de découvrir les liens subtils entre langue, politique et société.

Une conférence enregistrée en septembre 2019.

Maria Candea, sociolinguiste, maîtresse de conférences à l’université Sorbonne-Nouvelle, co-auteure notamment de Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique (La Découverte)

Pierrette Crouzet-Daurat, Délégation générale à la langue française, ministère de la Culture.

* Le titre fait référence au livre de Maria Candea Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le français dans le monde: flux et reflux 58 min Concordance des temps Le français dans le monde: flux et reflux