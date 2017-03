Le microbiote intestinal, un allié vital de la santé !

Exploration des mécanismes qui permettent au microbiote intestinal de "dialoguer" avec le cerveau, et contribuer à la régulation des comportements, et à la prise de décisions. Ainsi, ces communautés influencent profondément notre physiologie, notre nutrition et notre immunité. Pour notre bien.

Anciennement dénommé flore intestinale, le microbiote est composé de 100 000 milliards de micro-organismes présents dans nos intestins. Comment sont-ils organisés ? D’où viennent-ils ? Avons-nous tous le même microbiote ? Celui-ci évolue-t-il au cours de la vie ? Comment le microbiote intestinal intervient dans le contrôle de la prise alimentaire ? Mieux connaître le microbiote intestinal c’est mieux en comprendre l’importance. Il est aujourd’hui considéré comme un organe en soi !

"Une bonne santé intestinale améliore et guérit notre cerveau." David Perlmutter, L'intestin au secours du cerveau

Une conférence enregistrée en 2013.

Joël Doré, directeur de recherche, Microbiologie et chaîne alimentaire, Inra.

