Le sexisme en sciences : résoudre l'équation

L’histoire des sciences paraît trop souvent être une histoire d’hommes. Oubliées, éclipsées, non récompensées pour leurs découvertes, les femmes ont pourtant toujours contribué à l’édification des savoirs scientifiques. Comment lutter contre les clichés et faire cesser le sexisme dans les sciences ?

En France, s’il y a 47% de filles en terminale scientifique, seulement 27% des chercheurs sont des femmes. Dans leur emploi, les femmes scientifiques sont encore confrontées au sexisme ordinaire, au plafond de verre, aux inégalités de carrières et de salaires et doivent faire face aux soupçons autour de leurs compétences voire au harcèlement.

Un débat enregistré en novembre 2018.

Marie-Agnès Bernardis, chargée de mission égalité pour Universcience

Isabelle Collet, maîtresse d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation, Groupe relations interculturelles et formation des enseignants – genre et éducation, Université de Genève, présidente de l’Association de recherche pour le genre en éducation formation

Mathilde Larrère, historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, université Paris-Est Marne-la-Vallée.