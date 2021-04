Le sport face aux enjeux de 2021

Le confinement aura rendu encore plus prégnante dans nos sociétés sédentarisées la nécessité de maintenir une activité physique régulière. On a ainsi pu voir le ministre de l’Education nationale encourager la mise en place de 30 minutes d’activité physique quotidiennes à l’école. L’Education Physique et Sportive (EPS) est en effet au cœur de nombreuses préoccupations actuelles : formation des futurs citoyens, éducation à l’écologie, à la santé… Comment les enseignants d’EPS intègrent-ils ces champs d’apprentissage ? Quelles en sont les conséquences sur les attentes et représentations de cette matière pluridisciplinaire ? La pratique sportive périscolaire connaît-elle ce même phénomène, et dans quelle mesure cela accentue-t-il la distinction entre sport et EPS ? Nous tenterons, avec nos invités, de lever certaines ambiguïtés que génèrent ces questions et ainsi d’aborder les enjeux rencontrés par le sport en 2021.

Une table ronde enregistrée en avril 2021.

Didier Lehénaff, président de l’association SVPlanète

Michaël Attali, professeur des Universités à l’UFRAPS de l’Université de Rennes, historien du sport et de l’éducation

Pierre Parlebas, ancien professeur d’EPS, sociologue, responsable du groupe national de recherche Jeux et pratiques ludiques des Ceméa

Emmanuel Richardot, enseignant d’EPS

Deborah Sarfati, conseillère pédagogique de circonscription spécialisée en EPS - Education Nationale.

Un webinaire animé par Catherine de Coppet.