Le suicide au travail

Pourquoi les hommes se tuent-ils plus que les femmes ? Les jeunes moins que les vieux ? Les urbains plus que les ruraux ? Et l'été plus que l'hiver ? Le lundi plus que le dimanche ? La France se distingue par son taux élevé de suicides : 11 000 chaque année contre 5 000 morts sur la route. Certains âges, certaines catégories socioprofessionnelles, certains lieux de vie sont plus soumis que d'autres à la tentation du suicide. Comment comprendre ces phénomènes ? Comment prévenir la tentation du suicide et prendre en charge les suicidants ?

Une conférence enregistrée en 2008, dans le cadre du cycle "Le suicide en face"

Dominique Lhuilier, professeure émérite en psychologie du travail.