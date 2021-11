L’effondrement aujourd’hui !

Face aux catastrophes annoncées, aux risques d’effondrements et aux désarrois qu’ils suscitent, est apparu en France une "bataille des récits" où s’entremêlent études scientifiques, travaux de vulgarisation, mais également communautés et collectifs affinitaires.

Les "grands récits" des XIXe et XXe siècles ayant fait faillite, il est courant d’entendre aujourd’hui que de nouveaux récits collectifs doivent émerger. Ils répondraient aux inquiétudes et redonneraient de l’espoir, leur conférant alors un potentiel quasi magique. Ce faisant, ils entraînent alors des stratégies et des politiques différentes, voire opposées. Il faut décoder les fonctions et les puissances politiques du récit et ses enjeux, décrypter et comparer les récits d’effondrements afin d’en comprendre les origines, les vertus, les crispations et les affects qu’ils brassent. La question des limites est ainsi un souci écologique essentiel et une responsabilité collective.

Une conférence enregistrée en novembre 2021, dans le cadre du cycle "Chocs et effondrements : quels imaginaires, quelles résiliences ?".

Alice Canabate, sociologue, rattachée au Laboratoire de changement social et politique de l’université Paris-Diderot, enseignante à Paris 1 et à l’Institut catholique de Paris, vice-présidente de la Fondation de l’écologie politique, auteure notamment de L'écologie et la narration du pire.