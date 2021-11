L'empathie, pour sortir de l'égocentrisme

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous percevons les sentiments de l'autre ? Comment pouvons-nous évaluer les émotions et intentions des autres et y répondre ?

L'émergence des comportements empathiques est-elle le fruit d'un processus inné, de l'expérience personnelle, de l'éducation, voire de la culture ? Être très empathique ou pas du tout empathique, ça tient à quoi ? Chercheurs en neurosciences cognitives, psychiatres et psychologues cliniciens, philosophes, répondent à nos interrogations sur ce trait distinctif qui nous rend si profondément humains et qui est à la source du raisonnement social et des comportements moraux.

Deux conférences enregistrées en 2010, dans le cadre du cycle "L'empathie".

Bérengère Thirioux, philosophe et neuroscientifique

Julie Grèzes, neuroscientifique, ENS

Jacqueline Nadel, psychologue, CNRS

Daniel Favre, professeur

Véronique Servais, psychologue.