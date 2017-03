Les animaux pensent-ils comme on pense qu'ils pensent ?

Les avancées en matière d'évolution, d'éthologie, d'anthropologie et de sciences cognitives, remettent en question la définition du "propre de l'homme" : langage, culture, conscience, empathie… existent aussi chez les bêtes. Que sait-on vraiment sur la façon dont les animaux perçoivent le monde ?

• Crédits : Justine Prado / EyeEm - Getty

Cette frontière entre humains et non humains, qui domine la culture occidentale, est-elle universelle ? Si les hommes et les bêtes ont tant en commun, les uns peuvent-ils se nourrir des autres sans restriction ?

L'homme est le seul animal qui rougisse ; c'est d'ailleurs le seul animal qui ait à rougir de quelque chose. George Bernard Shaw

Une conférence enregistrée en 2012.

Vinciane Despret, philosophe et psychologue, département de philosophie de l’Université de Liège.

Lecture par le comédien Nicolas Pignon.