Les cachalots sont des monstres… de douceur

Altruisme, langage, culture, réflexion... le cachalot, dont l’intelligence n’a rien à envier à celle des primates, nous interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.

Mieux comprendre la vie sociale du plus grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses formidables capacités physiologiques et cognitives. L'océanographe François Sarano nous révèle ainsi les secrets d’une société matriarcale à la culture beaucoup plus sophistiquée qu’Herman Melville ne pouvait supposer. Altruisme, langage, culture, réflexion, le cachalot, dont l’intelligence n’a rien à envier à celle des primates, nous interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.

Une conférence enregistrée en janvier 2020.

François Sarano, océanographe, plongeur professionnel, cofondateur de l'association Longitude 181.

* Le titre est une citation de François Sarano.