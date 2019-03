Les forêts aussi migrent

Les arbres couvrent l'ensemble de notre planète, depuis les tropiques jusqu'aux régions boréales. Ce succès évolutif interroge sur les stratégies biologiques, écologiques et génétiques qui ont contribué à l'expansion de ces espèces et à leur adaptation à des environnements extrêmement contrastés.

En prenant pour exemple les chênes, présents dans tout l'hémisphère nord, nous évoquerons le rôle déterminant des échanges génétiques, par graines et par pollen, dans la colonisation et l'adaptation au cours de changements environnementaux à différentes échelles de temps et d'espace. Ces échanges par voie intraspécifique et interspécifique ont notamment contribué à maintenir et enrichir une diversité génétique qui a facilité l'adaptation à des milieux nouveaux.

Écouter la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe. Friedrich Hegel

Une conférence enregistrée en février 2019.

Antoine Kremer, généticien, directeur de recherche à l'unité mixte de recherches Biogeco, Institut national de la recherche agronomique (Inra).