Les fourmis : un modèle extraordinaire

Les fourmis sont une des réussites les plus spectaculaires du monde animal. Avec près de 11 000 espèces recensées à ce jour, soit plus d’un million de milliards d’individus, elles ont colonisé l’ensemble du globe. Les progrès considérables de la biologie moléculaire participent largement à la compréhension fine des mécanismes physiologiques, comportementaux et évolutifs ayant permis à ces insectes d’accéder à l’un des sommets de la socialité animale.

J’aime la force, et de la force que j’aime, une fourmi peut en montrer autant qu’un éléphant. Stendhal

Une conférence enregistrée en novembre 2011

Serge Aron, maître de recherches au Fonds national de la recherche scientifique, service d'éco-éthologie évolutive, université Libre de Bruxelles.