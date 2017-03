Méditation : les effets positifs sur le cerveau et le corps

De plus en plus répandue en Occident, la méditation est notamment utilisée à des fins thérapeutiques. L'expérience est à la fois mentale et corporelle. Les neurosciences s'y intéressent, et évaluent les changements cérébraux favorisant l'attention et la gestion des émotions.

“La sagesse n'est pas la méditation de la mort, mais la méditation de la vie.” Baruch Spinoza

La pensée occidentale a longtemps dissocié la matière et l'esprit, le mental et le corps. Aujourd'hui, les neurosciences mettent en évidence l'influence réciproque entre vécu psychique et expérience corporelle. Méditer améliore certaines fonctions cérébrales.

Une conférence enregistrée en juin 2013.

Antoine Lutz , chercheur au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon.