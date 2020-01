Nouvelle Terre en vue

En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz découvrent la première planète en dehors du système solaire. En 2006, ils découvrent la première exoplanète tellurique, du même type que la Terre. Depuis, plus de 400 exoplanètes ont été découvertes, révélant un monde extrêmement diversifié, remettant en cause notre vision des systèmes planétaires. Existe-t-il une nouvelle planète, analogue à la Terre, situé dans la "zone habitable" de son étoile, et donc susceptible d’abriter une autre forme de vie ? C’est la quête de ces nouveaux "chasseurs de planètes" !

Une conférence enregistrée en 2011.

Didier Queloz, astronome, professeur à l'Observatoire de Genève, et à l'Université de Cambridge, prix Nobel de physique 2019.