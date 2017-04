Oui, il faut toujours défendre Darwin et la théorie de l’évolution !

Plus de 150 ans après la parution de "De l'origine des espèces" de Charles Darwin, on assiste à un retour très fort des fondamentalismes : créationnisme, extrémismes religieux, qui remettent en doute la théorie de l’évolution. Sur quels arguments s’appuient-ils ? Pourquoi et comment les récuser ?

La théorie de l’évolution n’explique pas tout, ce n’est pas une vérité absolue établie une fois pour toutes — on verra au contraire qu’en son sein les discussions et les désaccords sont nombreux —, mais elle ne s’en distingue pas moins radicalement de toutes les autres tentatives, mythologiques, religieuses, idéologiques, philosophiques pour rendre compte de notre monde et de ce que nous sommes. Voilà, je crois, de quoi remettre le débat sur de nouvelles bases. Pascal Picq, "Lucy et l'obscurantisme"