Peut-on prédire les troubles des conduites chez l'enfant ?

Fait sans précédent dans l'histoire humaine, la très grande majorité des enfants qui naissent aujourd'hui dans les pays développés sont à la fois désirés et assurés de vivre. L'aspiration à l'enfant parfait traverse notre société. Sait-on pour autant ce qu'est l'enfance et ce que signifie grandir ? Les enfants semblent explorer le monde comme le font les savants, en expérimentant d'abord puis en déduisant les lois de fonctionnement du réel. Les travaux des psychologues renouvellent nos conceptions sur les façons dont le petit d'homme apprend à parler, à penser, à nouer des relations, à construire son individualité. Pour autant, ces connaissances permettent-elles de prédire, et de prévenir, les développements pathologiques des comportements ?

Une table ronde enregistrée en 2007, dans le cadre du cycle "L'enfance".

Philippe Jeammet, pédopsychiatre

Bernard Golse, pédopsychiatre

Jean-Claude Ameisen, médecin, Président du Comité consultatif national d'éthique.