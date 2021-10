Plastiques : notre (poubelle) addiction ?

Serait-on accro aux plastiques ? Les plastiques sont multiples, et leurs usages d’autant plus. Mais dans le contexte de transitions nécessaires face au changement climatique, des réflexions s’imposent sur notre relation à ces matières plastiques. Le passage au tout plastique n’est pas durable, cela ne fait plus aucun doute. L’économie de ces matières plastiques imprègne tous les domaines de nos sociétés actuelles. Certains parlent de bombes à retardement, de future guerre sanitaire… pourtant on connaît certaines solutions, faisons le point.

Une conférence enregistrée en septembre 2021.

Nathalie Gontard, INRA

Christine Gandouin, AQ(T)UA, animatrice du groupe de travail Plastiques de l’Astee

Gay Hawkins, professeur à l'Institute for Culture and Society, à l'université de Sydney.

