Pourquoi le sommeil est la moitié de la santé

Nos fonctions biologiques et nos comportements sont soumis à un rythme qui les régule. L'étude de ces mécanismes, ou chronobiologie, débouche sur des applications thérapeutiques et permet de mieux vivre.

Le fonctionnement de l’organisme est soumis à un rythme biologique, calé sur un cycle d’une journée de 24 heures. Ce rythme régule la plupart de nos fonctions biologiques et comportementales. Sa dérégulation entraîne des troubles du sommeil et d’importantes perturbations physiologiques. La chronobiologie permet d’évaluer ces rythmes et les conséquences de leur perturbation. Quels sont les mécanismes biologiques impliqués ? Pour mieux comprendre nos rythmes biologiques.

Tristesse du réveil. Il s’agit de redescendre, de s’humilier. L’homme retrouve sa défaite : le quotidien. Henri Michaux, "Plume"

Une conférence enregistrée en mars 2016.

Claude Gronfier, neuroscientifique, département de chronobiologie à l'Inserm.

En ouverture de la conférence, Nicolas Pignon, acteur, lit quelques textes littéraires sur le thème.

