Pourquoi les enfants sont-ils infatigables ?

Les spécificités du métabolisme des enfants leur permettent de développer des capacités d’endurance et de récupération à l’effort comparables à celles d’athlètes de haut niveau...

La pratique d’une activité physique ou sportive suppose l’adaptation progressive de l’organisme à l’effort. Si l’exercice régulier permet d’améliorer ses capacités de résistance à l’effort, d’autres facteurs expliquent certaines performances. Endurance : les enfants nous mettent KO !

Une conférence enregistrée en mai 2019

Sébastien Ratel, maître de conférences en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives à l’Université Clermont Auvergne, Laboratoire des Adaptations Métaboliques à l’Exercice en conditions Physiologiques et Pathologiques.