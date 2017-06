Pourquoi les rêves peuvent-ils aider à mieux se connaître ?

Quand et à quoi rêve-t-on ? Qu'est-ce qui les nourrit ? Que disent les rêves de soi ? Peut-on les interpréter et s'en servir pour comprendre nos vies propres ?

Quelles sont les caractéristiques des souvenirs de rêves ?

Un rêve c’est souvent très visuel, la vision est un sens qui est plus représenté que les autres dans les rêves, plus que l’audition, l’olfaction, la gustation et le toucher. On retrouve très souvent dans les souvenirs de rêves, des éléments d’expériences vécues, que ce soit des personnes ou des lieux (…) on retrouve aussi des personnages, des discussions, des émotions…