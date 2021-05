Quand nos émotions donnent le vertige

Notre oreille interne capte notre position et nos déplacements en se calibrant sur la gravité terrestre. Outre l’équilibre, ce sens méconnu est à la base de la perception de soi. Il génère l'émotion du mouvement où s’entremêlent plaisir, peur et terreur jusqu’au vertige.

Tout comme l’œil capte la lumière, notre oreille interne capte notre position et nos déplacements en se calibrant sur la gravité terrestre. Outre l’équilibre, ce sens méconnu est à la base de la perception de soi. Il génère l'émotion du mouvement où s’entremêlent plaisir, peur et terreur jusqu’au vertige. Cette affectivité de l'équilibre est instinctive et essentielle à notre survie. Comment notre cerveau fabrique-t-il des émotions capables de jouer avec nos perceptions ? De la défaillance à l’équilibre, quelle est la mécanique de précision qui s’enclenche spontanément pour nous maintenir debout ?

Une conférence enregistrée en avril 2021.

Stéphane Besnard, médecin au CHU de CAEN, maître de conférence à l'université de Normandie, chercheur en neurosciences à Aix Marseille Université - CNRS, Laboratoire de neurosciences sensorielles et cognitives

Quentin Montardy, chercheur en neurosciences au Brain Cognition and Brain Disease Institute, Académie des Sciences de Chine, Shenzhen, Chine.