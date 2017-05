Quelle médecine pratiquait-on au Moyen Âge ?

Des traductions en latin de textes arabes et grecs à partir de la fin du XIe siècle, permirent la refondation d’une théorie médicale, apte à guider rationnellement les actes de la pratique.

S’imposa alors l’idée selon laquelle un médecin digne de ce nom, devait être lettré, connaitre l’anatomie, la physiologie du corps humain, et rechercher les causes des maladies pour être en mesure d’appliquer un traitement. Et si la médecine prétend être une science, c’est qu’elle recherche les causes des maladies.