Quelles émotions exprimait-on au Moyen Âge ?

Il est tentant de considérer les émotions comme des réalités universelles. Les textes, les images du Moyen Âge montrent des émotions qui semblent avoir été primordiales à cette époque et qui résonnent étrangement aujourd'hui. Ainsi, les émotions sont-elles identiques en tout temps et en tous lieux ?

Les émotions des femmes et des hommes au Moyen Âge, vécues et exprimées de façon intense, possédaient leur rationalité propre, entre usages sociaux quotidiens et manifestations extraordinaires. Pour soulager leur chagrin, les parents éprouvés par la perte d’un enfant s’adonnaient à la pratique du répit... . Qui aujourd'hui, a déjà ressenti de l’acédie, de la componction, ou de la dilection ?

Une conférence enregistrée en avril 2017.

Damien Boquet, historien, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille

Valérie Delattre, archéo-anthropologue Inrap.