Quels leviers pour des projets éco-citoyens ?

L’Education Nationale appelle les élèves à devenir "des acteurs majeurs de la transition écologique, et les écoles et établissements des lieux exemplaires de la protection de l’environnement". Il s’agit de s’appuyer sur la voix des apprenants pour construire et implémenter des projets éco-citoyens : éco-délégués, Académie du climat... Comment faire en sorte qu’on n’en reste pas au stade de la "bonne intention" ou de l’ "affichage" superficiel ? Comment l’éducation peut-elle être un levier pour former, sensibiliser, informer et donner envie aux jeunes d’agir pour une société durable ? Comment les élèves peuvent-ils s’impliquer et être pleinement acteurs des projets engagés ? Enfin, sur quelles ressources s’appuyer ? A travers des exemples concrets de mise en oeuvre d’actions, de pédagogies actives et de projets d’enseignants ou d’associations, nous tenterons de répondre à ces questions.

Une conférence enregistrée en mai 2021.

Ange Ansour, co-fondatrice et directrice des Savanturiers-L’école de la recherche

Jean-Baptiste Clerico, directeur national des CEMEA en charge de la Pédagogie et de la Vie Associative

Simon Klein, médiateur scientifique de l’Office for Climate Education

Esther Loiseleur, présidente de l’association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat

Roseline Prieur, professeure de SVT à Paris et formatrice à l’atelier Canopé 75

Nathalie Blondel-Selvestrel, chargée de mission éducation au développement durable

Une conférence animé par Catherine de Coppet, journaliste et documentariste.