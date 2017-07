Qu'est-ce que la vérité ?

La vérité a-t-elle un sens ? Peut-on se contenter de défendre la liberté de conscience et d'expression comme une revendication au nom du "chacun sa vérité" ? Une liberté qui n'est pas sûre d'être vraie, n'est-elle qu'une opinion ?

La vérité est l’une des notions considérées comme absolues par la philosophie et la science. Est-ce dans la nature de la vérité que de devoir être vraie ? Il faut observer les effets de la vérité, les bénéfices, les torsions, les usages sociaux... Le statut de la vérité dans les religions, les tensions entre le croire et le savoir, entre raison et foi.

Une conférence enregistrée en mai 2016.

Barbara Cassin, philosophe, directrice de recherche au Cnrs, présidente du conseil d’administration du CIPH

Sylvie Fainzang, anthropologue, directrice de recherche à l'INSERM et membre du Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société (CERMES)

Gilles Cohen-Tannoudji, physicien, chercheur émérite au Laboratoire de recherche sur les Sciences de la Matière (Larsim), CEA

Séance animée par Catherine Portevin, chef de la rubrique Livres de "Philosophie Magazine".