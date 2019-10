Réparer les traumatismes sexuels grâce à la pratique de l'escrime

Le sport et la reconstruction des femmes et des enfants victimes de violences sexuelles.

L’escrime permet de nombreuses transpositions : des règles, une tenue protectrice, des assauts sans contact avec une notion de distance, une piste délimitée, un sabreur ne tourne jamais le dos à l’adversaire, handi et valides peuvent tirer ensemble et le handicap se dissimule quand les non-voyants ont chaussé leur masque d’escrime et les valides mis un masque de sommeil. C’est intéressant pour les personnes victimes de violences d’attaquer pour se défendre sans blesser, reprendre confiance pour savoir se protéger. L’escrime est aussi un jeu. Les enfants précoces ont besoin de se détendre dans une activité qui peut être structurante. Violaine Guérin