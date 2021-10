Schizophrénie : de la psychose aiguë à la perversion narcissique

Toux ceux qui sont en contact avec des personnes schizophrènes sont frappés par l'étrangeté de leurs comportements, de leurs paroles et de leurs raisonnements. Comprendre ce redoutable trouble mental, que l'on a isolé des autres troubles dont la psychiatrie s'occupe.

D'où vient ce terme barbare ? De "schizen" couper et "phren" la pensée. C'est le processus dissociatif, élément clinique essentiel de la maladie. Connue depuis près de 150 ans, la schizophrénie, maladie mentale fréquente qui touche près de 1 % de la population, demeure par bien des côtés une énigme. La schizophrénie commence le plus souvent chez des adolescents, de manière totalement imprévue. Toux ceux qui sont en contact avec des personnes schizophrènes sont frappés par l'étrangeté de leurs comportements, de leurs paroles et de leurs raisonnements. Comprendre ce redoutable trouble mental, que l'on a isolé des autres troubles dont la psychiatrie s'occupe.

Pour afficher ce contenu dailymotion, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Une conférence enregistrée en mars 2006, dans le cadre du cycle "L'identité : qui suis-je ?"

Jean Garrabé, psychiatre, auteur notamment de La Schizophrénie, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2003.

À RÉÉCOUTER Réécouter Schizophrénie : vivre avec écouter ( 55 min) 55 min Grand Reportage Schizophrénie : vivre avec

À RÉÉCOUTER Réécouter Schizophrénie : une maladie qui ne va pas de soi écouter ( 58 min) 58 min La Méthode scientifique Schizophrénie : une maladie qui ne va pas de soi