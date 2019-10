Sport : supplice ou délice ?

Tout le monde connaît les bienfaits du sport : réduction du surpoids, amélioration du mental, influence sur le capital osseux et le système cardiovasculaire. Mais le sport n'a-t-il que des aspects positifs ? Quels sont les risques à faire, trop faire ou mal faire du sport ?

"L'activité physique est bonne pour la santé". Ce message, souvent répété, s'appuie sur les plus récentes connaissances de la médecine à propos de notre corps et de sa réaction à l'effort. Mais de quoi parle-t-on réellement ? Qu'est-ce que l'activité physique ? Comment la mesure-t-on ? Existe-t-il une dose d'activité à prescrire ? Peut-on faire trop de sport ? Qu'en est-il pour les enfants et pour les seniors ? Une activité physique régulière peut-elle influencer le cours d'une maladie ?

Une table ronde enregistrée en juin 2019.

Samuel Vergès, docteur en physiologie, chercheur Inserm au sein du laboratoire Hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire, auteur de Activité physique : supplice ou délice ?

Mario Bracco, double champion du monde de body fitness

Dominique Mulet, président de l'association Sport & Loisirs

Eva Lacheray, fleurettiste, championne du monde junior.

