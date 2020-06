Symbiose : unis pour la vie

L’évolution du vivant est souvent associée à l’idée de compétition. Pourtant, les mécanismes de coopération et d'entraide entre espèces jouent un rôle fondamental dans la survie des individus, et créent de nouveaux organismes en associant deux espèces préexistantes.

La symbiose est une association physique durable entre deux organismes d’espèces différentes et qui est bénéfique à chacun d’eux. Le lichen, issu de l’union d’une algue et d’un champignon, les mycorhizes, association entre les racines d’une plante et un champignon, l’intestin humain, qui ne peut remplir ses fonctions qu’avec la participation de plus de 200 espèces de bactéries… Bien des espèces cachent une dualité de deux espèces en symbioses : les mitochondries, vitales pour le fonctionnement énergétique de nos cellules, seraient issues de bactéries symbiotes, les plantes sont vertes car elles sont peuplées de bactéries qui leur apportent la chlorophylle … Autant d’exemples qui montrent qu’à tous les niveaux d'organisation du vivant, l’entraide joue un rôle majeur dans la survie des individus, et crée de nouveaux organismes en associant deux espèces préexistantes. Au-delà de la physiologie des organismes, la symbiose joue aussi un rôle écologique fondamental, dont dépendent des écosystèmes complexes, comme ceux des forêts ou des dorsales océaniques.

Alors que chacun pense être un individu unique, il semble bien que tous les êtres vivants abritent en eux… des "aliens", nécessaires à leur survie !

Une conférence enregistrée en 2020.

François Lallier, professeur de biologie à Sorbonne Université, affecté à la Station Biologique de Roscoff où il a dirigé le laboratoire Adaptation et Diversité en Milieu Marin, unité mixte de recherche avec le CNRS.