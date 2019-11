Vous avez peur de parler en public ? Plus pour longtemps

On ne naît pas orateur, on le devient. Churchill zézayait ; il est devenu l'un des plus grands orateurs européens du XXe siècle. Chacun est capable de parler en public debout devant une salle de 100 personnes pendant dix minutes en captivant son auditoire. Vous aussi ! Démonstration.

Parler est un art dont les lois sont trop souvent méconnues par qui s'expose à un auditoire. Des penseurs, des praticiens, des pédagogues ont pourtant depuis plus de 2 500 ans confronté leurs savoirs et partagé leurs enseignements. Un voyage à travers les siècles révèle les méthodes communes entre l'acteur et l'orateur que chacun peut s'approprier par des entraînements simples pour développer son charisme. Frère de la danse et du chant, du yoga et du zen, de l'art du comédien et des arts martiaux, cousin de la plupart des sports, l'art oratoire commence par la conscience du corps. Puis viennent les mots pour le dire. Avec un enjeu de taille : toute parole contribue au réel et à sa perception.

Une conférence enregistrée en novembre 2019.

Cyril Delhay, professeur d'Art Oratoire à Sciences Po, auteur notamment de L'art de la parole (Dalloz).