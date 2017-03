Passions, violences et pouvoir : quelle tragédie !

Motifs récurrents de la tragédie grecque, les figures du monstre et de la vengeance sans fin sont au cœur de la représentation des violences collectives. Entre respect des normes d’une société et leurs transgressions, c’est la civilisation qui est interrogée.

“La tragédie, c’est gratuit. C’est sans espoir. Ce sale espoir qui gâche tout. Enfin, il n’y a plus rien à tenter. C’est pour les rois la tragédie.” Sorj Chalandon

Historiens, philosophes, anthropologues, sociologues, linguistes, spécialistes d’études théâtrales et littéraires, de science politique, de sciences cognitives et de neurosciences, ont dialogué avec des artistes du Festival et ont exploré le processus de création et de réception des œuvres. Il s’agissait de confronter ainsi les différents courants de la recherche internationale aux approches et aux préoccupations des acteurs culturels, sociaux ou économiques.

Une conférence de la 3ème édition des "Rencontres Recherche et Création" organisées par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le Festival d’Avignon, enregistrées en juillet 2016,

Ismaêl Moya, chargé de recherche Cnrs en ethnologie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Wes Williams, professeur de littérature de la renaissance et moderne, Université d’Oxford

Richard Rechtman, ethnologue et psychiatre, directeur d'études Ecole des hauts études en sciences sociales, directeur du labex Tepsis "Transformation de l’Etat, Politisation des Sociétés, Institution du Social, Psychiatre des hôpitaux"

Fiona Macintosh, professeur, chaire de Réception des classiques, Université d’Oxford, Directeur "Archive of Performances of Greek and Roman Drama"

Didier Sandre, Comédien de la Comédie Française.