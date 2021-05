Le vacarme des fonds marins

Non, les milieux marins sont loin d’être le havre de silence auquel nous pourrions nous attendre. C’est une exploration des paysages sonores marins dans laquelle nous nous engageons, de leur richesse et leur mystères : des bruits “naturels” produits par les animaux marins dans leurs vocalises ou par le fracas des vagues, mais aussi d’autres types de bruits. Ceux qui ne devraient pas être là, c’est-à-dire un bruit de fond non naturel – terrible et invisible – provoqué par les activités humaines en mer (moteurs, forages …) : regroupés sous le savant terme d’anthropophonie. L’équilibre biologique des océans tient pour beaucoup à la qualité de leurs paysages sonores. Comment s'y prend-on pour capter les sons sous l'eau ? Que nous racontent-ils ? Quelles sont les conséquences de l'anthropophonie sur la faune marine ? Comment la préserver de nos nuisances ?

Un podcast enregistré en juin 2020, dans le cadre du Pop'Sciences Forum "Faut-il laisser l'océan au repos ?".

Aline Pénitot, documentariste et compositrice

Fabienne Delfour, éthologue et cétologue.