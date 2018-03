Pourquoi tombe-t-on amoureux d'une voix ?

Grave, sensuelle, aiguë, chaque voix est unique. Partie intégrante de notre personnalité, elle est le témoin de nos humeurs, envies, désirs. Une inflexion de voix, tôt ou tard, trahit les amants les plus prudents. Alors, la voix est-elle la vraie mélodie des émotions ?

Interrogeons les deux sciences de la voix : la phoniatrie et la phonétique, en allant de la fréquence sonore au timbre, en passant par le larynx et les poumons. Et en interrogeant ce qu’elle révèle de nous.

La voix ne trompe pas, même si les paroles trompent. André Suarès

février 2017.

Florent Espitalier, ORL au CHU de Nantes,

Gwenola Hingouët, orthophoniste et professeure à l’Université de Nantes.