Sciences et fictions, la grande union

Entretien avec Natacha Vas Deyres à propos les porosités entre les sciences et le genre de narratif de la science-fiction. Elle revient sur les écrivains à l'origine de ce courant littéraire à la croisée des chemins spatiaux temporels.

De l'origine de la science-fiction à nos jours, les sciences ont inspiré la littérature. Cependant le lien qu'entretiennent les sciences exactes, expérimentales ou humaines, avec la Science-fiction n'est pas unilatéral. La membrane entre les deux est poreuse : elle laisse les domaines s'enrichir mutuellement mais aussi se modérer. La science-fiction extrait sa crédibilité des sciences mais l'inverse est envisageable. Aujourd'hui, la science-fiction suggère et aborde les questions que les scientifiques oublient parfois de se poser.

Natacha Vas Deyres lit, parle et enseigne la Science-fiction. Professeure agrégée en lettres modernes à l'Université de Bordeaux, elle a également reçut le Grand Prix de l'Imaginaire en 2013. Organisatrice de conférences, elle a également participé à la rédaction de nombreux articles sur la Science-fiction en France.

Présentation et une bibliographie de l'intervenante : https://www\.utopiales\.org/invites/natacha\-vas\-deyre/

Emission produite par Radio Campus Bordeaux

