"Avis de recherche" à la Nuit européenne des chercheurs

Comprendre la portée de la recherche et de la coopération scientifique européenne au travers de récits, voilà l’enjeu de cette 14e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. Découvrez notre mini-série, portraits ludiques de grands chercheurs d'hier & d'aujourd'hui mêlée à vos avis sur l'Europe

Instituts et chercheurs s’engagent pour la Nuit européenne des chercheur(se)s et convient, dans 12 villes de France, tous les publics à rencontrer, échanger, débattre et découvrir le monde parfois cloisonné de la recherche scientifique. À nouveau cette année, les radios Campus étaient en direct des évènements publics.

Radio Campus France a coordonné une production mêlant documentaire, fiction et témoignages de citoyens consultés sur le terrain. Retrouvez ici tous les épisode de notre mini-série mêlant histoires des grands scientifiques qui donnent échos à vos idées sur l’Europe.

Avec les portraits de:

- Marie Curie

- Hedy Lamar

- Peter Higgs

- Alexis de Tocqueville

- Grégoire Courtine

En partenariat avec la Nuit européenne des Chercheurs, le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.