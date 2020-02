Chercheur, raconte moi la science ?

Transmettre la science, sans la dénaturer, est-ce possible ? Nous vous proposons une conférence assortie de trois personnalités, trois visions différentes de la chose pour apporter des éléments de réponse, au plus près de la problématique.

Le 7 octobre 2019, dans le cadre de la Fête de la science, les associations astu’sciences et Doct’Auvergne ont organisée une soirée Pint of Science intitulée « Comment raconter la science au grand public ? ». Cette soirée consacrée à la diffusion de la science a permis à trois intervenants d’intervenir dans un cadre informel – un bar – pour discuter avec le grand public de cette thématique.

S’ils ont tous les trois des parcours différents, ils sont tous les trois engagés en faveur de l’accessibilité de la science au grand public.

Marie-Catherine Mérat est journaliste scientifique indépendante et travaille notamment pour Science et vie Junior.

Chandrou Koumar est docteur en neurosciences, journaliste scientifique indépendant. Il a une chaîne youtube sous le pseudonyme Droupix et travaille notamment pour Brut.

Antoine Vernay, docteur en écologie, actuellement en postdoctorat à l’Université d’Umea en Suède, est engagé comme bénévole dans plusieurs projets de médiation scientifique tels que Retour à l’Ecole et le journal DECODER.

Lors d’une table ronde à laquelle le public a participé, ils ont accepté de discuter et débattre sur de nombreux points, tous plus intéressants les uns que les autres. De l’intérêt de la médiation scientifique au rôle des chercheurs et des journalistes scientifiques, en passant par l’accessibilité aux informations scientifiques et à la recherche ainsi que la vérification des sources et des informations partagées, tout les sujets sont abordés.

Conférence organisée le 7 octobre 2019 par les associations astu’sciences et Doct’Auvergne dans le cadre du festival Pint of Science et de la Fête de la science.

Captation et mise en onde par Barbara Gonçalves.

