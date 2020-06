Comment décrypter l’information ?

Face à la surmédiatisation et l’infobésité entraînées par la crise sanitaire liée au covid-19 et pendant la période de confinement, ces questions essentielles au quotidien ont pris une ampleur encore plus importante. S’il n’existe malheureusement pas de recette magique pour trier les informations, quelques explications et conseils avisés peuvent être utiles à l’ensemble d’entre nous.

Tout d’abord, il faut prendre conscience de la réalité médiatique. Comme le souligne Pauline Rivière, co-directrice du média Le Connecteur « le plus embêtant voire même inquiétant, c’est la manière dont nous intégrons l’information ». S’il est tout à fait normal de lire des médias qui nous ressemblent, il faut faire attention à ne pas perdre de vue la nécessité du débat « car c’est le bouillonnement des idées qui permet de nous permet d’avoir assez de matière pour nous positionner face à une information ».

Enfin, il est nécessaire d’exercer son esprit critique et de ne pas écouter « les experts » sans prendre de recul. Il est normal, lorsqu’il est question d’information scientifique notamment, de prendre du recul et sain de douter, même s’il ne faut pas non plus douter de tout en permanence.

Comme l’explique Chandrou Koumar, journaliste scientifique indépendant, il existe aujourd’hui de la part des citoyens « une vraie demande de comprendre modestement le monde qui nous entoure » et il est donc nécessaire de rendre l’information accessible pour permettre aux citoyens de s’informer mais aussi d’exercer leur esprit critique. Car, comme il le souligne, « il faut arrêter avec le mythe du scientifique qui détient la vérité », les scientifique ne savent pas tout, et s’ils vont vous donner beaucoup d’informations, vous avez le droit d’avoir votre propre opinion.

Le public doit donc devenir à même d’écouter des informations différentes, de s’assurer de la rigueur de l’analyse réalisée et de la véracité des sources utilisées.

Pour que cela soit possible de manière efficiente, Lucie Poulet, co-présidente de l'association Décoder n’hésite pas à rappeler que les scientifiques doivent à leur tour remplir leur rôle de dissémination de l’information, complémentaire à celui des journalistes et travailler à rendre leurs recherches accessibles à tous.

L’important étant, vous l’avez compris, de permettre à chacun d’entre nous de faire des choix éclairés, quels qu’ils soient !

Festival « L’info se dévoile » organisé les 27, 28 et 29 avril 2020 par astu’sciences, association qui regroupe les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) sur le territoire auvergnat et Radio Campus Clermont-Ferrand, radio associative ayant à cœur de réaliser des actions d’éducation aux médias et à l’information (EMI).

