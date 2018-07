Consultation rapologique : refléchir le rap à travers le prisme de la sociologie

Karim Hammou est un sociologue-rapophile, auteur d'Une histoire du rap en France, publié aux éditions La Découverte.

En novembre 2017, à l'occasion du festival UMOJA à Marseille, il donnait une conférence sur son travail autour des questions de rap et de genre, mise en lumière des exemples de sexisme dans l'industrie et plus largement le monde du rap. C'est lors de ce weekend qu'il a accepté de se poser, canapé-petite bouteille d'eau, devant le micro, pour une grande conversation, pour raconter les spécificités de son point de vue de sociologue sur le milieu du rap. Quelques heures de montage plus tard, ses propos étaient réorganisés en 4 grandes thématiques (que nous n'aurons ici pas la prétention de faire plus qu'effleurer), et donc 4 épisodes.

Bienvenue dans la consultation rapologique, où l'on refléchit le rap à travers le prisme de la sociologie, où l'on illustre d'extraits musicaux, parce que bouger la nuque, c'est tout aussi important.

Episode 1 - Définition du rap

Quelle définition donner au mot "rap" ? A quoi rapporte-t-il en terme de musique ? D'esthétique ? D'étiquette, même ? Pour ouvrir le bal, on définit et on établit les limites de ce mot à trois lettres, qui raconte déjà énormément.

Episode 2 - La place des femmes dans le rap

Féminisme, sexisme, question du genre... Quelles différences de traitement de ces questions voit-on selon le coin du globe ? En épisode deux, on donne les références du travail d'hier et d'aujourd'hui, on élargit la question au-delà du rap.

Episode 3 - Les publics du rap

Qui écoute du rap aujourd'hui ? Comment son ou ses publics ont évolué ? Si le rap est pluriel, son public l'est-il aussi ? On avance, on envoie les références pour approfondir la question "comme il faut", et on réalise que si la musique rap a eu le temps de maturer et se divertir, son public aussi.

Episode 4 - L'industrie du rap

Le rap, style musical archi-stigmatisé (bonjour Médine). Quel traitement les médias lui réservaient / lui réservent-ils ? Comment la production musicale, en tant qu'industrie, raisonne ? Comment est-ce reçu par le public ? Pour terminer cette série, on arrache les hiérarchies. On va voir ce que le rap provoque en nous, bien à l'écart des volontés, des coups d'éclat.

La Consultation Rapologique, une mini-série produites et réalisée par Jonah Senouillet pour Radio Grenouille, radio membre du réseau Radio Campus France, radio associative et locale à Marseille.

