« Tu me cherches ? » Odyssée dans la recherche culturelle

Les Radios Campus vous proposent d’aller rencontrer ceux qui font la recherche en sciences humaines, sociales et artistiques. Un documentaire où Lèa et Enora cheminent dans leurs réflexions grâce aux témoignages de chercheur(e)s travaillant dans des disciplines à forte résonance culturelle.

Comment travaillent-ils ? Comment mènent-ils leurs recherches ? Quels résultats obtiennent-ils ?

L’enjeu actuel de la recherche culturelle aujourd’hui, se trouve dans un contexte où nous sommes “saturés de sens commun sur tout”. Pour les chercheurs, il est alors question de “mettre en oeuvre une étude policière qui exige de faire appel à des quantités de paramètres”.

« Tu me cherches ? », un documentaire à l’occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs, où Léa Hermenault et Enora Gault vous proposent une incursion sonore dans leur quotidien et leurs questionnements.

Réflexion sur le savoir que l’on croit savoir.

Les chercheur-e-s qui interviennent dans le documentaire :

Noel BARBE : chercheur en ethnologie au CNRS et conseiller à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté | Charles BASCOU : chercheur en musicologie au Groupe de musique expérimentale de Marseille (GMEM) | Françoise BENHAMOU : chercheur en économie de la culture et des médias à l’Université Paris XIII | Alain BESCHI : Conservateur au sein du Service du patrimoine et de l’inventaire à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Nouvelle Aquitaine | Valérie Boudier : chercheur en histoire de l’art des temps modernes à l’université Lille 3 | Béatrice COLLIGNON : chercheur en Géographie à l’Université Bordeaux-Montaigne | Magali COUMERT : chercheur en histoire à l’Université Bretagne Occidentale | Nicolas DONIN : chercheur en musicologie à l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) | Joelle LE MAREC : chercheur en sciences de l’information et de la communication au CELSA-Paris-Sorbonne | Eric MASSON : chercheur en géographie à l’Université Lille 1 | Anne Marie TURCAN : chercheur en histoire des textes à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

Production/réalisation: Lea Hermenault | Enora Gault | Ugolin, Crépin-Leblond | Radio Campus Paris

Coordination: Emile Palmantier

www.nuitdeschercheurs-france.eu

www.radiocampus.fr | suivez nous @radiocampus