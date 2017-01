Démystifier la cité phocéenne : "Marseille en procès"

Marseille, capitale du crime où prospéreraient actes de délinquances et corruptions mafieuses. Cette mauvaise réputation, Michel Samson la combat avec ferveur, dans son enquête "Marseille en procès". Le journaliste montre les dents contre les croyances répétées inlassablement.

• Crédits : Geraldine Vives / EyeEm - Getty

Souhaitant déconstruire le mythe selon lequel à Marseille, police et justice sont les pantins de puissants réseaux impliqués dans des trafics illégaux, Michel Samson a passé vingt-quatre mois entre 2012 et 2016 à suivre l'activité du palais de justice de Marseille. Entre comparutions immédiates jugeant les délinquants ordinaires - voleurs de voitures, conducteurs sans permis, vendeurs de shit - et auteurs de crimes liés à des règlements de comptes...

"Le fait que les acteurs politiques influent sur les acteurs judiciaires - les juges assis - qui eux même sont plus ou moins dépendants ou un peu timides vis à vis des délinquances ou des délits, est une pure légende." Michel Samson

Un entretien réalisé par Simon Morin, pour radio Grenouille.