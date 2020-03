EcoInformatique : quelles pratiques pour le numérique du futur ?

Le lien entre ces deux domaines, l'écologie et l'informatique, peut encore paraître ubuesque mais il est pourtant une nécessité pour l'avenir. Démystification et découverte avec Françoise Berthoud, chercheuse au GRICAD à Grenoble.

Nous sommes de plus en plus nombreux dans le monde à posséder des outils numériques, toujours plus divers : ordinateur, smartphone, tablette, liseuse,... Ces outils, d'une durée de vie limitée, nous demandent d'extraire toujours plus de métaux, de recourir toujours plus massivement aux transports dans un contexte de mondialisation croissante mais, chose paradoxale, il nous est également demandé de recycler ces produits dont l'obsolescence est programmée par essence.

L'autre face de cette expansion rapide des outils numériques, ce sont les conflits locaux ou encore le manque d'eau. Entre autre causés par la pression qui existe entre les acteurs pour extraire les produits bruts. D'autres effets sont aussi à prévoir sur la santé des utilisateurs, notamment des effets rebonds, induits par le système lui-même. Ce domaine, tout comme la recherche qui l'accompagne, sont dans une phase d'expansion plus rapide que jamais.

Dans cet entretien, extrait du deuxième épisode d'Echos de Sciences Grenoble, Françoise Berthoud, ingénieure de recherche au GRICAD (CNRS Grenoble-Alpes) et fondatrice du Groupement de Service EcoInfo nous explique ce que coûte notre consommation d'objets numériques et nous donne ses conseils pour ralentir et revenir à l'essentiel.

Pour aller plus loin et voir sa dernière conférence, c'est par ici.

