ELSA DORLIN, SE DÉFENDRE. UNE PHILOSOPHIE DE LA VIOLENCE

Elsa Dorlin, professeure de philosophie politique et sociale au département de Science Politique de l’université Paris VIII, retrace l'histoire des tactiques défensives des corps tenus dans la violence.

A partir des thèses de Jon Locke, c'est tout une généalogie de ce dispositif qui se déplie dans le livre et qui trouve son expression concrète dans la violence raciste des suprémacistes blancs et la pratique des justiciers vigilants. Une histoire de l'autodéfense qui se déploie dans la violence. Une histoire de celles et ceux qui n'ont pas légitimité à se défendre. Ainsi, l'auteure évoque les différentes techniques d'autodéfense organisées en allant des suffragistes anglaises, au Black Panther Party, en passant par les organisations juives en Europe de l'Est contre les pogroms, que sur les patrouilles d'autodéfense queer.

En s'appuyant sur les analyse de Franz Fanon, Elsa Dorlin, s'intéresse ici à la manière dont le sujet politique fait irruption dans le fait de retourner la violence et de ne plus la subir. Ce livre est donc aussi une histoire politique du déploiement d'un muscle. Comment la proie devient sujet.

Emission produite par Radio Grenouille et réalisée par Emmanuel Moreira.

