Gueule de chercheurs

Sous les lumières artificielles des centres de recherche, portraits long format de scientifique et de leurs univers de recherche: terrains, instituts, sujets de recherche, enjeux. Cette année, avec Nuit européenne des chercheurs et le Ministère de la Culture, focus sur la recherche culturelle.

“ L'imPossible ” thème de cette édition est des centres de gravité La Nuit européenne des chercheurs cette année. La science peut-elle encore renverser la table ? Certaines découvertes viennent chambouler l'état des connaissances scientifiques, rendant possible l'impensable. Radio Campus France et les radios de notre fédération se sont associées encore une fois cette année à l'évènement, événement européen célébrant les cultures scientifiques et techniques se déployant dans 12 villes en France. L'objectif commun: créer des espaces de rencontre entre les chercheurs et le grand public. Cette année, zoom sur la recherche culturelle. Un exercice complexe d’identification d'un nouveau continent de la recherche opérée depuis plusieurs années par les acteurs majeurs de la Culture en France, comme de la recherche. Plongée dantesque dans un monde et son terrain culturel.

François Ribac, sociologue, maître de conf à l'Université de Dijon au Laboratoire Cimeos sur les techniques de reproduction et de représentation de la musique, sur les relations entre les sciences et les arts du spectacle, sur l’usage des NTIC et territorialité des phénomènes culturels. Il a publié, "La Fabrique de la programmation culturelle", avec Catherine Dutheil-Pessin, une enquête sociologique sur les programmateurs culturels.

Sébastien Pluot, Historien de l’art, "Art By Translation", programme de recherche et d’expositions porté par le TALM à Angers, l’ENSA Paris-Cergy et le CNEAI, Paris.

Magali Coumert, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université de Bretagne Occidentale (Brest) et rattachée à l'Institut Universitaire de France, son sujet de recherche : loi salique et identité ethnique : le retour aux manuscrits. Son travail s'intéresse notamment à la récupération de ces textes par les courants nationalistes.

Natacha Vas Deyre, Humanities, chercheuse en littérature française, francophone et comparée, enseignante et chercheure associée de l’Université Bordeaux Montaigne.

Noël Barbe, ethnologue, conseiller à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté Laurent Devèze, directeur de l’ISBA, institut supérieur des Beaux Arts de Besançon.

Laurent Devèze, directeur de l'Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon. Place pour l'artiste créateur dans la recherche de demain, processus européen de Bologne, d'interdisciplinarité et de liberté.

Stéphane Dorin Docteur de l’EHESS en sociologie et agrégé de sciences économiques et sociales, ses recherches et travaux relèvent de la sociologie culturelle, avec notamment une enquête sur les publics de l’Ensemble intercontemporain et ceux de la musique savante.

Hugo Meunier, Archéologue chez CAPRA, Université du Maine-Le Mans-Laval.

Charles Bascou - chargé de recherches acoustiques au GMEM à Marseille. Intelligence artificielle et l’écriture musicale

Anne-Marie Turcan-Verkerk, chercheuse en histoire des textes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), responsable de la section de codicologie, histoire des bibliothèques et héraldiques à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Responsable scientifique et technique de Biblissima, l'observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Age et de la renaissance.

Marie Astier, doctorante en art du spectacle,"Présence et Représentation du Handicap mental sur la scène contemporaine française”, Université Toulouse Jean Jaurès et EHESS

