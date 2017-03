"Haïr la presse, c'est haïr la démocratie", les grands entretiens des Assises du Journalisme

Les radios campus étaient présentes aux Assises du journalisme à Tours du 15 au 17 mars. Parmi les nombreux journalistes et spécialistes des médias présents, certains sont intervenus sur notre plateau lors de grands entretiens. Laurent Mauduit, Anne-Claire Coudray, David Thomson, etc.

• Crédits : Adam Kuban

Venus pour assister et participer aux conférences, débats ou ateliers des Assises, les acteurs des médias détaillent leur vision du journalisme lors de longues interviews.

"Haïr la presse, c'est haïr la démocratie." Prix du journalisme 2017 aux Assises du journalisme pour son livre "Main basse sur l'information", Laurent Mauduit est co-fondateur de Mediapart. Il analyse les médias à l'aube de l'élection présidentielle. David Thomson, expert du milieu jihadiste et reporter à RFI et Radio France, a remporté le grand prix de la presse internationale 2016 pour son livre "Les Revenants" publié aux éditions du Seuil et Les Jours. Sa méthode de travail, son ressenti sur ses cinq années d’infiltration dans les sphères jihadistes et la dé-radicalisation, il raconte. Le directeur de France Info, Laurent Guimier, analyse les mutations de la radio, gagnée par l'image télévisuelle depuis quelques mois. La présentatrice du JT de TF1, Anne-Claire Coudray, revient sur ses débuts à Radio Campus Rennes et raconte les coulisses du JT de TF1. "Je pense qu'un journaliste ça doit être un frondeur, c'est un sport de combat", John Paul Lepers, grand reporter et journaliste de télévision français, revient, lui aussi, sur sa vision du journalisme. Sociologue au CNRS et spécialiste des médias, Jean-Marie Charon aborde de nombreuses thématiques gravitant autour du journalisme comme le théâtre médias et politiques, le fact checking, les médias participatifs.

Les radios qui ont contribué : RC Tours, RC Angers, RC Amiens, RC Besançon, RC Orléans, RC Paris, radio Phénix.