Jeu de maux

Notre esprit nous réserve bien des surprises ! La douleur et les maladies sont souvent des sujets délicats, mais tout devient passionnant quand la science s’en mêle ! Les chercheurs et médecins se penchent de plus en plus sur l’influence qu’a notre esprit sur la douleur, et sur les mécanismes qu’il met en action pour aider à la guérison. Et si notre esprit prenait le dessus ? Le 21 mai 2019, dans le cadre du Festival de culture scientifique Pint of Science, une soirée intitulée "Jeux de maux" a été organisée à Clermont-Ferrand par les associations astu’sciences et Doct’Auvergne. Cette soirée consacrée à la douleur a permis à deux chercheurs d’intervenir, dans un cadre informel, un bar, pour parler de leurs travaux à des néophytes, le grand public.

Dans un premier temps, Guillaume Ourties, doctorant en neurosciences, a réalisé une intervention sur le lien entre la douleur et la mémoire. Dans "Mes maux rient", il distingue les différents types de douleur et explique comment notre cerveaux mémorise une expérience douloureuse et comment la mémoire peut influencer notre perception de la douleur.

Dans un second temps, Frédéric Libert, Maître de conférences des Universités et Praticien Hospitalier au CHU de Clermont-Ferrand, a abordé la question de l’épigénétique et des prédispositions génétiques. Dans "Panser par la pensée", il démontre que nous ne sommes pas que nos gènes. Si deux jumeaux, dotés du même code génétique, ne sont pas parfaitement identiques, c’est justement grâce à l’épigénétique, c’est à dire aux marques déposées sur l’ADN en raison d’éléments extérieurs. Ainsi, il explique que l’alimentation, la pollution et notre vécu modulent l’expression de nos gènes. Il rappelle alors que la prédiction génétique pose de gros problèmes éthique et s’avère plus que dangereuse. Plus encore, il révèle que de récentes découvertes montrent que la méditation peut changer l’expression de nos gènes et reprogrammer nos cellules immunitaires, gardiennes de notre corps contre les maladies.

La douleur ne s'élabore pas au sein d'un cerveau amnésique mais au sein d'un système nerveux central imprégné par son passé qu'il soit récent ou plus lointain. La mémoire de ce passé concerne l'individu dans son ensemble ainsi que sa relation au monde extérieur mais c'est la mémoire du corps qui constitue le socle sur lequel se bâti la douleur présente.

Des conférences enregistrées en mai 2019 par les associations astu’sciences et Doct’Auvergne dans le cadre du festival Pint of Science.

