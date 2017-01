La maison sous la mer de Cousteau

En 1870, Jules Verne imagine le Nautilus, sous-marin futuriste bravant les océans. Un peu moins d'un siècle plus tard, le célèbre explorateur français, Jacques-Yves Cousteau, initie entre 1962 et 1965 trois maisons sous-marines.

Ultime étape de ces expériences subaquatiques, la maison océanique Précontinent III plonge six hommes entraînés comme des cosmonautes à 110 mètres de profondeur pendant un mois. La performance est une première, elle vise à vérifier que l'exploration sous-marine à plus de 100 mètres de fond est possible. À cette époque, les scientifiques s'accordent à dire qu'à partir de 50 mètres, on atteint la limite extrême des possibilités humaines...