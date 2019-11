La Poésie au cœur de la Recherche

Crédits : Photo by Álvaro Serrano on Unsplash

Les auteurs-journalistes Amaury Ballet et Charlie Bayot ont réalisé à l’occasion de la « Nuit Européenne des Chercheurs 2019 » une série fiction-documentaire sur le thème de la Recherche : Sherlocko détective de l'espace. Pour l’occasion, ils ont rencontré plusieurs chercheurs/ses issu(e)s de nombreuses disciplines (Physique, Glaciologie, Sociologie, Musicologie, Vulcanologie, Ethologie, Astronomie), travaillant au sein de plusieurs Universités (Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Le Havre, Paris…). Ils les ont questionnés sur leurs parcours, leurs travaux d’études, la manière dont ils travaillent, l’évolution de leur discipline…

Dans le cadre de ce travail documentaire, ils ont également réalisé l’interview de deux chercheurs aux disciplines peu communes. La première interview a été réalisée avec Rafaèle Audoubert, enseignante-chercheure, membre de l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités. Elle exerce à l'Université de Saint-Etienne comme maître de conférences en espagnol. Elle a publié une thèse de doctorat sur la poésie morale de Francisco de Quevedo ainsi que différents travaux sur la poésie et la prose politique de cet auteur, sur les échanges (épistolaires, traductions, circulation des textes) dans l'Espagne et l'Europe du XVIIème siècle. Ses derniers articles et communications portent plus spécifiquement sur les représentations et l'instrumentalisation du discours.

La seconde interview a été réalisée avec Samuel Gallet, Co-directeur du département d’écriture de l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). Il écrit pour le théâtre et compose des poèmes dramatiques qu’il porte régulièrement à la scène en compagnie de musiciens. La plupart de ses pièces font l’objet de mises en scène en France et à l’étranger et/ou sont diffusées sur France Culture. Il anime Le Collectif Eskandar et ses textes sont publiés aux éditions Espaces 34. Il questionne le théâtre et évoque la manière dont l’écrivain est un enquêteur permanent. Rafaèle Audoubert et Samuel Gallet ne sont pas issus des mêmes disciplines mais ils ont en commun un élément essentiel à leurs activités : la poésie.

Documents réalisés par Amaury Ballet et Charlie Bayot de Radio Brume à Lyon, une radio du réseau Radio Campus France qui regroupe 29 stations FM et web situées dans les grands centres urbains français.